STTU informa alterações no itinerário das linhas de Mãe Luiza O itinerário das linhas 33, 40 e 57 serão alterados em razão das obras de esgotamento sanitário realizadas no bairro.

A Prefeitura do Natal, através da Secretaria Municipal de Transporte e

Trânsito Urbano (STTU), informa aos usuários de transporte coletivo do

bairro de Mãe Luiza que a partir desta terça-feira (3), o itinerário das linhas

33, 40 e 57 serão alterados em razão das obras de esgotamento sanitário

realizadas no bairro.



Com a mudança as linhas 33 (Planalto/Praia do Meio via Mãe Luiza) e 40

(Cidade Nova/ Mãe Luiza) realizarão desvio pelas Rua São Francisco, Rua São

Fernando, e Travessa São Francisco. A linha 57(Mãe Luiza/Nova Descoberta)

desvia na Rua São Francisco e na Travessa São Francisco.



A STTU informa que essa alteração é valida por 60 dias e que o telefone 0800

2814050 está à disposição do usuário para duvidas e reclamações. A ligação é

gratuita.



