Cláudio Richardson busca o quinto título na Copa Brasil de Marcha Atlética O curraisnovense participa da disputa dos 50 km no dia 15 em Timbó (SC).

Neste domingo (15.02) será realizada mais uma edição da Copa Brasil de Marcha Atlética, em Timbó (SC). E, mais uma vez, há um potiguar "nas cabeças": o curraisnovense Cláudio Richardson busca seu quinto título na categoria principal, os 50 km, aliás a única categoria sa ser realizada neste momento.



Cláudio, que tem hoje como técnico Judson José, sagrou-se campeão nas edições de 2000, 2001, 2002 e 2003. Fato curioso: ambos (Cláudio e Judson) são crias de Francisco Hipólito - hoje atuando em Lagoa Nova, e que revelou tantos atletas e técnicos na região de Currais Novos que dispensa comentários.



O principal adversário do curraisnovense é Moacir Zimmermmann, catarinense de Blumenau, capeão da prova em 2005. Correndo "por fora", ainda tem Jonathan Rieckmann, outro cvatarinense, que há poucos dias ganhou os 30.000 m no Campeonato de seu estado. A principal ausência é Mário José dos Santos Júnior, recordista brasileiro - ele se recupera de uma infecção em São Paulo.





Seletiva para o Pan



A Copa Brasil de Marcha Atlética - 50 km, de quebra, servirá como seletiva para a Copa Pan-Americana de Marcha, que será em El Salvador no finzinho do mês de abril; os três primeiros colocados vão integrar a Seleção Brasileira.



As demais categorias da Copa Brasil serão realizadas nos dias 11 e 12 de abril, em local a ser definido pela Confederção Brasileira de Atletismo (CBAt).