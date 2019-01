Campeonato de surf chega à etapa final em Pipa 6º Circuito Ecológica de surf Mormaii aguarda surfistas de todo o Nordeste.

Entre os dias 13 e 14 de dezembro será realizada a etapa final do Circuito Ecológica de Surf, na praia do amor, em Pipa. Apesar de o campeonato ser estadual, atletas de todo o nordeste, em especial do Ceará, Pernambuco e Paraíba, devem disputar nas 12 categorias do evento.



Três categorias já tem o campeões definidos. Lucas Pires da categorias Groomets, Ítalo Ferreira, da iniciante e Joca Júnior, da Máster garantiram por antecipação o título e entram na água apenas para cumprir tabela. O campeonato ainda aguarda definição das categorias Mirim, Junior, Feminino, Universitário, Long Board, Senior, Legends, Open e Grand Master.



O diretor técnico da Federação de Surf disse que a exemplo das cinco edições anteriores, o circuito é concluído na praia de Pipa. “A prova de encerramento é uma tradição, não só pelas excelentes ondas que a praia tem , como pelo astral. Pipa respira surf”, disse.



Além da etapa de Pipa, foram realizadas provas na praia de Ponta Negra, Tabatinga e Miami. O Circuito Ecológica/Mormaii é uma realização da Associação Norteriograndense de Surf, Federação de Surf do RN e SurfByte.