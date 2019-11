MPF denuncia prefeita de São José de Mipibu Norma Ferreira Caldas é acusada de deixar de recolher contribuições à previdência social. Total dos valores passa de R$ 1 milhão.

O Ministério Público Federal (MPF), por meio da Procuradoria Regional da República da 5.ª Região, no Recife, ofereceu denúncia contra Norma Ferreira Caldas, prefeita do município de São José de Mipibu.



Ela é acusada de não recolher à previdência social o valor de R$ 323.973,04, referente às contribuições descontadas da remuneração dos empregados da prefeitura, e aos pagamentos feitos a contribuintes individuais que prestaram serviço ao município, no período de maio de 2005 a dezembro de 2006 (reeleita, Norma Ferreira exerce hoje o segundo mandato).



As irregularidades foram detectadas por uma auditoria realizada em São José de Mipibu, pela Secretaria da Receita Federal, que examinou folhas de pagamento, recibos de prestação de serviços e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), além de balancetes mensais de prestações de contas do município.



Também foi constatada sonegação de contribuição previdenciária, por parte da prefeitura, no valor de R$ 864.977,88. O MPF ressalta, na denúncia, a responsabilidade da prefeita pelas irregularidades: "É do prefeito a determinação final no sentido de empenhar, ou não, as despesas para efetuar o pagamento e, ainda, fiscalizar os intermediários que, em seu nome, realizarem atos que a ele (prefeito) possam vir a ser imputados".



Crimes

A prefeita de São José de Mipibu é acusada de cometer os crimes previstos nos artigos 168-A ("deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional") e 337 ("subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público") do Código Penal.



A denúncia foi apresentada ao Tribunal Regional Federal da 5.ª Região (TRF-5) porque Norma Ferreira, na atual condição de prefeita, tem direito a foro privilegiado em processos criminais. Assim, o caso é de competência do tribunal, e não da Justiça Federal em primeiro grau, no Rio Grande do Norte.



Norma Ferreira deve ser notificada pelo TRF-5 para apresentar defesa prévia, caso queira, no prazo de quinze dias. Passada essa etapa, o Plenário do tribunal julgará o recebimento da denúncia. Se a denúncia for recebida, a prefeita passará a ser ré em ação criminal. Ao final do processo, se condenada, ela pode receber pena de detenção, de 4 a 10 anos, e multa.