Petrobras lança mais um concurso

A Petrobras lançou mais um processo seletivo público para o preenchimento de 200 vagas e formação de cadastro para nove cargos. O Rio Grande do Norte está entre os estados com vagas a serem preenchidas.



As inscrições estarão abertas de 19 a 26 de novembro e podem ser feitas no site www.cespe.unb.br. Para os cargos de nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 36,00. Para nível superior, o valor é de R$ 53,00.



A aplicação das provas objetivas para todos os cargos ocorrerá no dia 21 de dezembro. Para os cargos de nível médio, a remuneração mínima será de R$ 2.019,01. No nível superior, R$ 4.798,64.



Mais informações www.petrobras.com.br