Garibaldi:" Wilma deu o grito de guerra"

Vlademir Alexandre Garibaldi Alves: "Ela está cometendo uma injustiça".

jornal 96

da 96 FM

, como um “grito de guerra” que inicia a separação dos dois partidos.“Há todo um processo de separação política que ela está iniciando. Eu ainda não tinha decidido ainda, mas ela deu um grito de guerra”, declarou hoje (24) em entrevista ao

Nominuto.com

Wilma de Faria reclamou mais “empenho” e “vontade política” do presidente do Senado, já que ele não estaria trazendo benefícios para o Rio Grande do Norte.“Ela está cometendo uma grande injustiça não só comigo, mas com toda a bancada do Senado”, considerou Garibaldi. Ele lembrou dos recursos já liberados para obras de irrigação em Santa Cruz, ampliação do porto de Areia Branca, entre outros, e disse que se alguns projetos ainda não foram concretizados, como o aeroporto de São Gonçalo, é porque eles são de médio e longo prazos.Sobre o apoio a candidatura da senadora Rosalba Ciarlini ao governo em 2010, disse que ainda não havia decidido. "Mas ela (Wilma) está me levando a isso".