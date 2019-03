ANP arrecada em leilão mais de R$ 68 milhões em bônus de assinatura A Agência conseguiu licitar 33 dos 88 blocos ofertados na primeira parte da 10ª Rodada.

Rio de Janeiro - A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) conseguiu licitar 33 dos 88 blocos ofertados na primeira parte da 10ª Rodada de Licitações de áreas, em quatro bacias sedimentares do país: Potiguar (RN), Parecis (MT), Amazonas e Sergipe-Alagoas.



Foram arrecadados pela ANP a título de bônus de assinatura mais de R$ 68 milhões, com o compromisso de investimento mínimo assumido pelas empresas vencedoras, somente da fase de exploração, de R$ 529,194 milhões.



A Petrobras continua sendo a maior vencedora tendo arrematado 25 áreas, das quais 15 consorciada a outras empresas. A estatal levou também 13 dos 14 blocos ofertados na Bacia Potiguar (seis sozinha), três dos quatro leiloados na Bacia do Amazonas (todos em parceria com a Petrogal), outros três dos nove ofertados na Bacia de Sergipe-Alagoas e todos os seis ofertados na Bacia de Parecis.



Além da Petrogal, que levou oito blocos – todos em parceria com a Petrobas; e da empresa das Ilhas Cayman Partex, que levou dois blocos também em parceria com a estatal brasileira – arremataram blocos ainda as empresas IST, da Colômbia; a brasileira Severo Vilares, a panamense Synergy (três blocos na Bacia de Sergipe-Alagoas), e a norueguesa Nord Oil.