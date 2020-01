Quadrilha tenta roubar canos usando assinatura falsa do vice-governador Polícia acredita que trata-se do mesmo bando que furtou o depósito no ano passado.

Policiais militares flagraram na manhã deste domingo (8), em Caicó, uma quadrilha tentando furtar canos de aço pertencentes à Caern e estão sendo usados nas obras de saneamento básico de Caicó.



No momento da abordagem, tentaram enganar a polícia mostrando um documento com a assinatura falsa do vice-governador Iberê Ferreira de Sousa, que também é secretário estadual de Recursos Hídricos.



Eles usavam um caminhão muque azul, de placas HWK 6953/Mossoró e uma carreta branca, de placas LVH 130, para transportar as tubulações de um depósito às margens da BR-427.



A polícia prendeu Cláudio Constantino de Sousa, Wanderley Pereira Batista, Francisco Canindé de Almeida, Madson de Lima Filgueira, e Magno de Lima. Todos declararam residir em Assu e/ou Mossoró.



Um homem foi preso em Assu e a Polícia está no encalço de outro, identificado pelo apelido de “Galeguinho de Olinda”.



A polícia acredita que trata-se do mesmo grupo que furtou canos do depósito, em novembro do ano passado.