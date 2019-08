Projeto treina professores para trabalhar patrimônio histórico em sala de aula

Isabela Santos Professores devem passar a alunos noções do patrimônio cultural do estado.

O projeto é financiado pela Unesco, por meio do programa Monumenta, e realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do RN (Fapern) e Instituto de Formação e Gestão em Turismo do Rio Grande do Norte (Igetur).Em quatro módulos, as aulas são ministradas por pesquisadores que fizeram parte da produção do trabalho. Patrimônios imaterial, arquitetônico, museológico, sacro, bens móveis e integrados e artes visuais serão discutidos pelos pesquisadores Paulo Heider, Helder Macedo, Simone da Invenção e Vicente Vitoriano em aulas.Além disso, haverá aula de campo no corredor cultural da cidade, a começar pelo Forte dos Reis Magos seguindo até a Igreja do Galo no Centro de Natal.Para a coordenadora do curso, Daniela Câmara, “toda cultura quando é divulgada se valoriza”. Assim, o projeto tem como objetivo não deixar que essa cultura patrimonial seja esquecida pelas pessoas.“Inventariar o patrimônio cultural potiguar é o primeiro passo para que as gerações futuras não deixem de conhecê-lo”, diz Daniela.Cada participante receberá três livros e um CD-rom com banco de dados completo e cartilhas para posteriormente programar aulas junto às escolas sobre o tema.De acordo com o arquiteto Paulo Heider, que ministra a disciplina de Patrimônio Arquitetônico, o público é dos mais diversificados, com professores de todas as áreas.“Vejo desconhecimento e muito interesse. Nessa disciplina mostro principalmente a legislação e o que foi feito no Estado com relação ao conteúdo técnico e informações acerca do acervo do patrimônio arquitetônico”, relata Heider.Vera Lúcia, além de professora de português, é estudante de artes e está achando o curso interessante. Ela pretende passar para os alunos os conhecimentos adquiridos pelo veio de sua área. “Vou passar a arquitetura como arte”, explica.Outra professora de artes, Larrúbia Tavares, reconhece que o curso abrange não só sua disciplina na sala de aula.“As informações são válidas aos professores de Artes, Economia e História do Rio Grande do Norte e muitas outras”, explica.A coordenadora percebe a alegria dos participantes. “Apesar de ter tomado as férias dos professores, eles estão adorando, porque nunca viram essas disciplinas, nem mesmo na universidade”, diz Daniela.A museóloga Geruza Câmara é técnica da Secretaria de Educação do Estado e participa do curso. “Os professores têm altíssimo nível, são altamente capacitados. Trouxeram o que há de melhor para falar de patrimônio”, reconhece.