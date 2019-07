América anuncia mais três reforços Lateral direito Carlos Alberto, volante Vinícius e o meia Marcelinho vão reforçar o alvirrubro no Campeonato Estadual.

O América segue se reforçando para a disputa das competições na temporada 2009 a começar do Campeonato Estadual. Para isso, os dirigentes alvirrubros contrataram mais três jogadores nesta quarta-feira (14).



O lateral direito Carlos Alberto, o volante Vinícius e o meia Marcelinho são os novos reforços do América e já podem estar aptos a estrear pelo novo clube na quarta-feira (21) contra o Macau pela primeira rodada do Campeonato Estadual.



Natural de Arês, Carlos Alberto defendeu clubes como Atlético Paranaense e Bahia além do próprio América. Já Vinícius teve passagem pelo Avaí (SC). Enquanto isso, Marcelinho teve passagens por Vasco (RJ), Botafogo (RJ), Vitória (BA) e Coritiba (PR).



*Com informações do blog Vermelho de Paixão