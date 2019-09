Caern terá que primeiro tapar buracos antes de iniciar novos serviços nas ruas de Natal A determinação é do secretário municipal de Obras e Viação, Demétrio Torres, diante da grande quantidade de crateras existentes na cidade.

A Caern está impedida de começar novos serviços nas ruas de Natal até que repare os buracos já abertos. A decisão foi tomada pelo secretário municipal de Obras e Viação, Demétrio Torres, diante da grande quantidade de crateras existentes na cidade.



Na reunião entre a Semov e a Caern, na manhã desta terça-feira (27), em que o secretário anunciou a decisão, foi apresentado também um relatório dos pontos mais críticos na cidade em número de crateras para que seja cumprido um cronograma de recuperação.



O período chuvoso é a maior preocupação de Demétrio Torres. “Se os diversos buracos abertos pela Caern não forem recuperados, com a chegada das águas a tendência é que eles aumentem de tamanho, um risco para os motoristas”, disse o secretário.



No intuito de evitar maiores danos à cidade e aos natalenses, o titular da Semov optou por priorizar a restauração dos buracos e estragos feitos nas vias de trânsito da capital, para só então a Caern iniciar novas obras nesse sentido. A única exceção feita é à rua João XXIII, no bairro de Mãe Luiza.



“Abriremos uma exceção nesse caso porque é um trecho muito profundo que, se ficar aberto, pode trazer problemas caso haja maiores chuvas”, acrescentou o secretário. Mas em outros pontos da cidade onde as valas já foram abertas, o trabalho será focado na recuperação dos estragos.



Além de fazer os reparos, a Caern terá que refazer serviços em alguns trechos cujo resultado foi insatisfatório.