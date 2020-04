PRF: operação Carnaval 2009 tem início à meia-noite A fiscalização será intensificada nas rodovias de maior fluxo de veículos. Operação segue até a quarta-feira de Cinzas.

A Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Norte inicia à meia-noite desta sexta-feira (20) a operação Carnaval 2009. A ação se estenderá até a meia-noite da quarta-feira de Cinzas (25).



O objetivo da operação consiste em implementar reforço de policiamento e fiscalização de trânsito, visando a prevenção dos acidentes e o aumento da segurança nas rodovias federais, no período de Carnaval.



Nesse período, a Polícia Rodoviária Federal contará com um efetivo de 276 policiais, que trabalharão em turnos de revezamento, 25 viaturas operacionais, além de radares e bafômetros.



Preocupada com o crescimento no número de acidentes nas rodovias federais, a PRF estará intensificando a fiscalização com a realização de blitzen e o serviço de ronda, nas diversas rodovias federais do nosso estado, principalmente naquelas em que o fluxo de veículos é mais intenso, tais como: BR 101 Sul e Norte, BR 226(ligação entre Natal e o Seridó), BR 304 (ligação entre Natal e o estado do Ceará, passando por Mossoró), BR 406 (ligação entre Natal e Macau), BR 427, que faz a ligação entre Currais Novos e o estado da Paraíba, passando por Caicó e a BR 110 que liga Mossoró à cidade de Areia Branca.



Na fiscalização serão observados: a documentação do veículo e a do condutor, os equipamentos obrigatórios e o estado de conservação do veículo, e acima de tudo, o comportamento do motorista na rodovia, ou seja, será observado a velocidade praticada, bem como as ultrapassagens indevidas e as manobras arriscadas.



A PRF estará atenta ainda quanto ao porte ilegal de armas, de drogas ilícitas, à exploração sexual contra crianças e adolescentes e ao uso de bebidas alcoólicas pelos condutores de veículos.



A Polícia Rodoviária Federal pede a compreensão de todos que forem viajar para dirigirem com muita atenção e prudência, evitando viajar fadigado, cansado ou sob efeito de álcool. Em caso de flagrante por embriaguez, não haverá tolerância.



A PRF estará atuando 24 horas por dia. Qualquer problema na rodovia federal, o usuário poderá ligar para a Central de Informações da PRF, nos números 4009-1555 ou 191. Na operação Carnaval 2008, foram registrados nas rodovias federais do RN 61 acidentes, 29 feridos e sete mortes.



Restrição de tráfego

Em observância à portaria nº 001/2009, da Coordenação Geral de Operações do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, fica proibido o tráfego nas rodovias de pista simples às combinações de veículos de carga (CVC) - bi-trem e outros veículos articulados assemelhados -, combinações de transportes de veículos (CTV- cegonhas -, e às carretas que excederem as seguintes dimensões: 18,60m de comprimento - 2,60m de largura e 4,40m de altura em todo território nacional.



O descumprimento da proibição constitui infração de trânsito prevista no artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece multa de R$ 85,13.