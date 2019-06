Natal acompanha procissão de Santos Reis

Fotos: Isabela Santos Levadas em carro, o povo seguiu as imagens dos três Reis Magos.

Na Festa da Epifania, o povo seguia os dois carros que levavam as imagens da Sagrada Família e dos três Reis Magos, com música e oração.De mãos dadas com a esposa Andréia Ramalho, o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, acompanhou mais uma procissão dos padroeiros. Trajados com as cores das bandeiras com as quais o povo acenava – amarelo e branco – seguiram atrás da multidão.“Venho mesmo antes de ser deputado. Fui secretário, prefeito e continuo aqui. Não fui fiel em vir todos os anos desde a primeira vez. Mas como prefeito, nunca faltei. É uma grande festa para a cidade e faço questão de participar”, comenta Carlos Eduardo.A devota Maria Leão, aposentada, apesar de não acompanhar toda a procissão, comparece todos os anos ao bairro de Santos Reis para as orações.“Eu moro em Petrópolis, é muito longe; mas venho há tanto tempo que eu nem sei dizer quando comecei. Já recebi até milagre deles”, diz.Além da fé, o comércio informal também marcou presença nas festividades. Tatiana da Silva vende bebidas e sanduíches e há 7 anos lucra com a devoção do povo.“Eu vendo de tudo um pouco e ganho em média por noite uns 800 reais. Tem noite que dá mais. Vale a pena vir”, comemora.Em contrapartida, Lenilda Moraes, de Canindé no Ceará, que pela primeira vez veio à Natal vender terços, fitinhas e pequenas imagens como em chaveiros, passou cinco dias em frente à igreja e não vendeu muita coisa.“Meu marido viaja há mais tempo nesse tipo de festa. Eu só consegui até agora o dinheiro para comprar a passagem de voltar para casa”, lamenta.