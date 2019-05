Nove times da Série A venceram na largada da "Copinha" Dois clubes que estão na Primeira Divisão acabaram derrotados, enquanto outros quatro empataram na estréia da Copinha

A primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2009 ainda não terminou, mas teve clube grande tropeçando na estréia da principal competição nacional da categoria. Dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, 17 deles têm representante na competição. Dos 15 times da Primeira Divisão entre os profissionais, nove deles venceram seu primeiro jogo, dois times foram derrotados e outros quatro empataram. Os outros dois entram em campo nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro.



No Grupo A o Santos fez sua parte e venceu o Cene/MS por 4 a 0. No Grupo C o Cruzeiro também não tomou conhecimento do Rio Bananal/ES e goleou por 5 a 1 o adversário capixaba. Uma das decepções entre os clubes grandes ficou por conta do Flamengo, que não passou de um empate por 1 a 1 com o União Barbarense/SP, pelo Grupo E. O Vitória/BA foi outro time que fez feito logo no primeiro jogo. No Grupo F o clube baiano perdeu por 3 a 2 para o Fortaleza.



O Grêmio teve dificuldades, mas venceu a Portuguesa por 4 a 3, pelo Grupo G. No Grupo H o Atlético/PR empatou sem gols com o Porto/PE. Já o novato na Série A Santo André venceu o Paulínia por 2 a 0, pelo Grupo I. No Grupo K o Internacional venceu por 3 a 1 o Noroeste/SP. O São Paulo goleou o Ceará por 5 a 0 em jogo do Grupo M. O Barueri venceu o São José por 2 a 1 no Grupo N. E no Grupo O mais um paulista goleou. O Palmeiras bateu o Cuiabá/MT por 5 a 1. No Grupo R, Goiás e Mirassol empataram por 1 a 1, assim como Corinthians e CSP, este último pelo Grupo S.



No Grupo U, o Fluminense venceu pelo placar simples de 1 a 0 o Sertãozinho/SP, enquanto que o Avaí/SC tropeçou no América/MG e acabou derrotado por 2 a 1. Nesta segunda, pelo Grupo L, o Atlético/MG enfrenta o Juventus/SP. Pelo Grupo T o Coritiba encara a Ponte Preta.



Os atletas punidos com cartões amarelos e vermelhos precisam ficar atentos. Diferente das competições profissionais, a disputa do torneio amador da Copinha tem sistema diferenciado na suspensão pelo cartão amarelo. Ao invés de levar três cartões amarelos para ser suspenso por uma partida, na competição júnior realizada em São Paulo bastam dois amarelos para ficar de fora do jogo seguinte. Um cartão vermelho durante as partidas também deixa o jogador de fora do próximo compromisso de sua equipe.



Justiça Desportiva