Governo brasileiro busca viabilizar ajuda solicitada por palestinos Delegação Especial da Palestina no Brasil fez ao governo brasileiro um apelo por doação de medicamentos.

O Itamaraty mobiliza em caráter de urgência o Grupo de Trabalho Interministerial de Assistência Humanitária Internacional para atender solicitações humanitárias palestinas.



A Delegação Especial da Palestina no Brasil fez ao governo brasileiro um apelo por doação de medicamentos para suprir demandas na Faixa de Gaza em virtude dos ataques israelenses.



Ontem (31), integrantes da comunidade palestina no Brasil fizeram uma manifestação em Brasília pela paz na Faixa de Gaza. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, já manifestou o desejo de se reunir com o primeiro-ministro da França, François Fillon, para discutir os ataques na Faixa de Gaza.



Lula considerou equivocada a atuação da Organização das Nações Unidas (ONU), e do presidente dos Estados Unidos, George Bush, em relação ao conflito.