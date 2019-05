Encerra amanhã prazo para informações de saúde dos beneficiários do Bolsa Família

Encerra amanhã (31), às 24h, o prazo para que os municípios forneçam ao Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), as informações sobre a saúde dos beneficiários do Programa Bolsa Família. A atualização dos dados é que garante a manutenção do repasse financeiro do MDS aos municípios para agestão e aprimoramento do programa.Em entrevista hoje (30) ao programa Revista Brasil, Rádio Nacional AM, a coordenadora-geral de Condicionalidade do MDS, Claudia Paddini, destacou a responsabilidade dos municíopios pelo monitoramento da saúde dos beneficiários. “Não haverá prorrogação. Cada município é responsável em repassar as informações para o sistema do Ministério da Saúde”.

Caso o município não atinja a exigência mínima 20% do total de informações, ficará o primeiro semestre de 2009, sem os recursos transferidos pelo MDS para o gerenciamento do programa. O aporte financeiro é repassado com base no Índice de Gestão Descentralizada (IGD) alcançado pelo município, que reflete a qualidade da gestão local do programa.Para atingir o IGD mínimo e não perder os recursos os municípios precisam garantir que os beneficiários mantenham em dia os cartões de vacinação e o acompanhamento do crescimento infantil de seus filhos com até 7 anos. No caso das mães gestantes também é necessário fazer o pré-natal.O objetivo dessa atualização dos dados, que comprova o cumprimento das condicionalidades exigidas pelo programa, serve para promover melhorias nas condições de vida das famílias beneficiadas.Claudia Paddini explicou que o beneficiário não será prejudicado caso o município não envie seus dados, pois quem será penalizada é a administtração municipal que ficará sem recursos para a gestão do Bolsa Família.“O beneficiário só sofrerá algum tipo de repercussão no seu benefício se ele se negar a cumprir a condicionalidade, ou seja, deixar de vacinar o seu filho ou não fazer o pré-natal. O município, a área de saúde e assistência, trabalham junto com essa família e se ela não quiser realmente ser assistida nós consideramos um descumprimento e a família pode ter o seu benefício cancelado”, explica.

