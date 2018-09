Reunião da bancada federal potiguar ainda não terminou Parlamentares, Micarla de Sousa e Iberê Ferreira debatem sobre as emendas ao OGU de 2009.

A reunião da bancada federal do Rio Grande do Norte continua ocorrendo no Senado. O encontro, que deveria ter começado às 14h30, horário de Natal, iniciou com atraso, mas já conta com a presença de todos os parlamentares.



O último a chegar foi o senador Garibaldi Filho (PMDB), que estava despachando na Presidência do Senado e não pôde chegar a tempo do início do encontro. Na reunião, também estão presentes os secretários de estado Adalberto Pessoa (Infra-estrutura) e Rubens Lemos Filho (Comunicação), o vice-governador Iberê Ferreira (PSB) e a prefeita eleita de Natal Micarla de Sousa (PV).



O objetivo da reunião é definir o destino das emendas de bancada ao Orçamento Geral da União (OGU) de 2009. O Governo do Estado e a UFRN já apresentaram suas prioridades, enquanto Micarla tenta conseguir mais de uma emenda de bancada para Natal.