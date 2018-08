Mulher é presa sob acusação de racismo contra segurança de shopping Fato ocorreu na tarde desta terça-feira (4) e, além dos xingamentos, acusada agrediu o segurança e desacatou policiais.

A proprietária de um ponto comercial em um shopping localizado à Avenida Antônio Basílio, em Lagoa Nova, foi detida em flagrante por policiais militares sob acusação de injúria racial ou racismo.



O fato aconteceu às 14h quando ela, identificada como Adila, xingou um dos seguranças do shopping. “Ela o chamou de negro e macaco”, revelou o agente de Polícia Civil Erivelton, que trabalha no 5º DP onde ela foi levada e autuada em flagrante.



Após ouvir os insultos, o segurança acionou a Polícia Militar, que chegou ao local momentos depois. “A equipe da Polícia Civil também esteve lá e a mulher reagiu à prisão oferecendo resistência aos policiais, mas foi algemada e levada à delegacia”, contou o agente civil.



Ao chegar à delegacia, ela encontrou novamente com o segurança. “Ela o agrediu fisicamente e verbalmente”, lembra Erivelton. “Não bastasse isso, ainda rasgou um livro da delegacia”, completou.



A acusada foi ouvida pelo delegado Marcos Dayan, titular do 5º DP, e foi autuada em flagrante por lesão corporal leve, injúria, desacato e dano material. Segundo informações do agente Erivelton, ela foi transferida para o 2º DP de Parnamirim onde permanece custodiada.