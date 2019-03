Partidos tem contas reprovadas pelo TRE/RN PSC e PTC serão punidos com a suspensão das cotas do Fundo Partidário Nacional.

Foram reprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/ RN) as contas do Diretório Regional do Partido Social Cristão (PSC) e do Comitê Financeiro da Campanha de Governador do Partido Trabalhista Cristão (PTC) referentes, no caso do PSC, ao exercício de 2007 e do PTC à campanha de 2006.



O julgamento sob relatoria do corregedor regional eleitoral, desembargador Claúdio Santos, ocorreu na sessão ordinária da Corte desta quinta-feira (18).



Como punição, os dois partidos terão a suspensão das cotas do Fundo Partidário Nacional, no período de 1 ano. A decisão foi unânime.