Menos bisturi, mais tecnologia

Fotos: Elpídio Júnior

E os brasileiros, como um dos maiores adeptos da cirurgia plástica, não poderiam deixar de seguir essa tendência. Algumas novidades tecnológicas oferecem soluções de preparação para cirurgia plástica e podem ser uma opção para pacientes com risco cirúrgico ou que temem uma cirurgia.No entanto, segundo a esteticista Fabiana Gondim, tratamentos como manthues, ultrassom que, associado a uma corrente de ionização, dilui a gordura; o done, aparelho que utiliza raios infravermelhos, também para perda de gordura, e a endermologia, técnica que utiliza um aparelho de sucção de gordura localizada, só são eficientes se associados à atividade física e a uma alimentação saudável."Esses tratamentos são opções para quem não pode fazer cirurgia por recomendações médicas, mas também funcionam como uma preparação para uma cirurgia, porém não substituem o procedimento cirúrgico.Apenas em casos mais simples a pessoa pode optar por adiar uma cirurgia em razão do bom resultado do tratamento", explica.No entanto, a esteticista lembra que esses aparelhos só são úteis em casos de redução de gordura. Para quem precisa de mais seio, por exemplo, a única opção é a cirurgia plástica.Mesmo nas intervenções cirúrgicas, a tecnologia tem avançado para evitar o bisturi. O cirurgião plástico André de Oliveira conta que entre os recursos mais utilizados estão os ácidos para rejuvenescimento, que atuam no melhoramento do colágeno da pele.Mas, a grande revolução tecnológica na cirurgia plástica, na opinião do médico, é a videocirurgia, um método operatório minimamente invasivo que permite monitorar o ato operatório em tela de vídeo e realizar intervenções com minúsculas incisões.Apesar de não ser muito recente, só agora a videocirurgia vem sendo utilizada no estado. "Com a videocirurgia é possível fazer minicortes. Isso deve ser uma tendência da cirurgia plástica", afirma.O cirurgião cita ainda novos procedimentos como a lipoaspiração ultrashape, que reduz a gordura localizada pela quebra de gordura com uso de um aparelho ultrassom. Procedimentos não invasivos como esses não causam dores, nem requerem uma recuperação como nos casos de cirurgia. "Hoje existem vários outros recursos modernos não invasivos, só que ainda estão muito caros", destaca André Oliveira.