Inaugurada em dezembro, Maternidade Leide Morais não atende ninguém

Para isso, é preciso que haja ligação da eletricidade da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern) e de um complemento no quadro de médicos.“Estamos funcionando parcialmente com auxílio de gambiarras. O trâmite burocrático é o que está faltando para a ligação da energia. Hoje mesmo encaminhamos documentação para a Cosern”, esclarece a diretora da Maternidade Leide Morais, Edilsa Pinheiro Araújo.Segundo ela, no dia 23 foi inaugurada apenas a parte física da maternidade. “Um gerador teria que ter chegado 15 dias antes da inauguração. Mas, por problemas logísticos, chegou uma semana depois”, recorda.Ela acrescenta que, após a ligação da energia, a maternidade entrará na fase de teste dos equipamentos e logo depois iniciará o funcionamento a população. A expectativa é que em meados de fevereiro a maternidade inicie o funcionamento.Sobre os equipamentos da estrutura, ela garantiu que a maternidade dispunha de todos, como, por exemplo, aparelhos de ultrassom e cardiotocografia. Em relação a recursos humanos disponíveis, a diretora da maternidade explica que atualmente possui cinco pediatras no regime de 20 horas, mas o ideal seriam 12, trabalhando no regime de 40 horas.“Em relação a obstetras e anestesistas estamos com o quadro completo para funcionar. Os obstetras, por exemplo, já têm escala para funcionar com dois no período da noite e dois durante o dia”, comenta.Entretanto, apesar de não estar funcionando efetivamente, Edilsa Pinheiro Araújo afirma que todas as pessoas que procuram a maternidade são acolhidas, orientadas e, de acordo com a necessidade, encaminhadas para as Maternidades de Felipe Camarão, Quintas e Santa Catarina.“Nós pretendemos desenvolver um trabalho que deverá ser baseado na humanização da atenção obstétrica e neonatal. Ou seja, os procedimentos adotados nas mulheres serão baseados nas melhores condutas obstétricas”, enfatiza a diretora.A Maternidade Leide Morais conta com 16 suítes, que funcionarão como salas de PPP (pré-parto, parto e pós-parto). A estrutura terá capacidade para atender 300 partos por mês, inclusive, cesárias. Além disso, a maternidade conta ainda com três enfermarias, com três leitos cada, e centro cirúrgico.