Lula cobra da Vale explicação sobre demissões

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu nesta quinta-feira (4) explicações ao presidente da Vale, Roger Agnelli, sobre a demissão de 1.300 funcionários da empresa. De acordo com Lula, Roger Agnelli lhe disse que as demissões foram conseqüência do aumento do processo de informatização da empresa.“Ele [Roger] falou: ‘Presidente, as pessoas foram dispensadas pela inovação tecnológica da empresa, a informática entrou dura e nós dispensamos muita gente que trabalhava no escritório”, relatou o presidente, ao lançar o Fundo Setorial do Audiovisual, no Rio de Janeiro (RJ).Apesar das explicações da Vale sobre as demissões, Lula criticou a imprensa por não ter noticiado as contratações feitas pela mineradora este ano. “A imprensa não diz que neste ano a Vale do Rio Doce contratou 6.200 funcionários. Se a gente mostra apenas uma cor, a gente não permite que as pessoas vejam que o mundo também tem um colorido”, disse.Em São Paulo, Roger Agnelli afirmou que as demissões são necessárias diante da crise financeira e não foram “tomadas de forma atabalhoada e têm caráter temporário”, além de anunciar que a mineradora crescerá cerca de 2,3%, em 2009 - quase a metade da média alcançada nos últimos anos.

* Fonte: Agência Brasil.