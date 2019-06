Quatro homens são assassinados no Vale Dourado

João Maria de Oliveira, João Paulo Moreira da Silva, Gilberto Paulo de Andrade da Costa e Daniel Vitor da Silva Mesquita foram assassinados nesta quarta-feira (7), por volta das 11h40, nas proximidades da Lagoa de Captação, do bairro de Vale Dourado.Informações preliminares dão conta que três homens dentro de veículo Gol de cor branca teriam passado pelas vítimas e disparado vários tiros.A polícia ainda não tem conhecimento da placa do carro, nem tão pouco da identidade dos criminosos.“Essas são as primeiras informações. A polícia civil deverá investigar”, disse o major Alarico Azevedo, chefe de Operações do Comando de Policiamento da Capital.