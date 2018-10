Vestibulandos iniciam provas neste domingo (23)

Neste domingo (23), início do Vestibular 2009 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), os vestibulandos se submeterão às provas objetivas de química, biologia, física, matemática e língua estrangeira.Na próxima segunda-feira (24) serão feitas às provas objetivas de português, literatura, história, geografia e redação. Na terça-feira (25), último dia, às provas serão discursivas em cada área. Os portões serão abertos às 7h20 e fechará às 8h.Para a realização das provas, o candidato deve portar o cartão de inscrição e o documento de identificação usado na inscrição do vestibular. Caso ocorra o roubo ou perda do cartão, a Comperve estará aberta às 6h30, com a intenção de resolver o problema.