Décimo terceiro: comércio aumenta expectativa

O presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte (Fecomercio), Marcelo Queiroz, espera que a antecipação do salário reflita no consumo dos natalenses. “Muitas pessoas compram na última semana do mês de dezembro porque ainda não recebeu o décimo”, aponta.Para a Fecomercio, comumente na terceira semana de dezembro, as vendas aumentam e nas semanas seguintes também, em razão das trocas dos presentes.“ Tem gente cautelosa nos gastos devido à crise financeira”, lembra Queiroz. Mesmo com os décimos saindo mais cedo, as vendas natalinas deste ano devem girar em torno de 10%, número bem menor que os 19% de crescimento registrado em 2007.O superintendente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal (CDL-Natal), Adelmo Freire acha que o clima natalino amenizará os impactos da crise financeiros, pelo menos, quando a aquisição for por artigos mais baratos.“ As linhas de crédito alto serão as mais afetadas”, disse Freire. Está englobado nessa demanda as compras de carros e imóveis. A CDL espera aumento de 6% nas vendas, em relação ao ano de 2007.