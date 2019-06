Espetáculo faz estreia nacional no TAM

Rogério Vital Elenco do espetaculo "Eu só morro se for de diskman".

Também haverá apresentações nos dias 8 e 9, a partir das 21h. O elenco conta ainda com Jalusa Barcellos; Jorge de Sá, ex-apresentador do Multishow, que já atuou em novelas da rede Globo como Malhação, A lua me disse e Páginas da vida; Margaret Rocha e Rodrigo Bassin.Depois das apresentações no TAM, o espetáculo segue para João Pessoa e, no mês de abril, convida o Rio de Janeiro aos teatros. A atriz Jalusa, que protagoniza a peça com sua personagem, vovó Dadá, se emociona ao falar à imprensa nesta segunda-feira (5), em coletiva seguida de almoço, sobre a valorização que a mídia dá ao Teatro.“Tenho 32 anos de Teatro e é a primeira vez que vejo uma coletiva assim, para anunciar uma peça que estréia”.A autora do texto, Cristiane Ferreira, elogia a iniciativa do produtor Jorge Elali por ter procurado patrocinadores locais, que ajudam por meio da Lei Djalma Maranhão, e fazer com que a estréia seja em Natal. “Jorge acreditou na terra dele, saindo do eixo Rio – São Paulo. É um orgulho para toda a cidade”, diz Cristiane.

A peça

“Eu só morro se for de diskman” é, como fala Cristiane Ferreira, “uma grande brincadeira acerca da morte”. Apesar de a mais velha da história ser a cômica e performática Dadá, vivida por Jalusa Barcellos, quem morre é o seu neto, encenado por Rodrigo Bassin.Seu enterro torna-se um grande evento, e é lá que surgem os atrapalhados Baracobaco (Jorge Elali) e Zé Grilo (Jorge Sá). Um é baiano e caloteiro; o outro, apesar das boas intenções em ajudar, acaba por atrapalhar em tudo que faz. Os ingressos estão sendo vendidos na loja Maria Bonita Extra, do Natal Shopping.