Frasqueira promete lotar estádio para "segurar" ABC na Série B

David Freire Fabiano Gadelha volta ao time titular do ABC hoje à tarde

O retrospecto do ABC contra a Macaca é muito bom, já que no primeiro turno o alvinegro natalense venceu de 2 a 1. Por isso, mesmo sem chances de acesso, com 54 pontos, a equipe paulista quer se recuperar da derrtoda para o Paraná, 1 a 0. O ABC também vem de um mau resultado, quando deixou escapar a chance de carimbar sua permanência na Série ao ceder empate para o Marília de 1 a 1, dentro de casa.No ABC, o técnico Artur Neto vai poder contar com os reforços importantes do zagueiro Fabiano, do meia Fabiano Gadelha e do atacante Ivan. Os três treinaram normalmente na sexta-feira (21) e tiveram suas escalações praticamente confirmadas pelo treinador.A única dúvida persiste no meio-campo, para a vaga de Ewerton, expulso, Neto não se decidiu entre Marcelinho ou Elton.“Se eu fizer a opção pelo Marcelinho, o time fica mais solto e chega com muito mais facilidade ao ataque. O Elton é mais de marcação, mas ainda devo observar até sábado (hoje, 22). Independente de quem entrar, os dois já sabem o que devem fazer”, disse o treinador em entrevista à imprensa.Na Ponte Preta, o lateral-direito Eduardo Arroz torceu o joelho esquerdo e não joga mais este ano e nem o Paulistão 2009. Ele ficará inativo por pelo menos seis meses. Sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, será operado e ficará meia temporada sem jogar. No treino de quinta-feira, ele chorou muito ao ser atendido pelo médico Roberto Nishimura.Sem o titular da posição, o técnico Vágner Benazzi improvisou e confirmou o volante Ricardo Conceição na lateral. Apesar de surpreso com a decisão, Conceição não fugiu da responsabilidade e está pronto para a nova experiência.“Esta foi a primeira vez que treinei de ala, mas pela atividade acho que não terei problemas de jogar na lateral e apoiar na marcação”, disse Conceição.Com a passagem do volante para a lateral, abriu-se uma vaga no meio-campo, que será ocupada por Bilica, livre de suspensão. Outra novidade estará no ataque, onde o treinador não poderá contar com Neto Baiano, suspenso, e Marcelo Soares, gripado. Dessa maneira, Danilo Neco ganha nova oportunidade entre os titulares e vai atuar ao lado de Leandrinho.Paulo Musse; Bosco, Fabiano, Ben-Hur e Panda; Elton (Marcelinho), Alexandre Oliveira, Márcio Hahn e Fabiano Gadelha; Ivan e Ronaldo Capixaba.Técnico: Ferdinando Teixeira.Aranha; Ricardo Conceição, Bonfim, Marinho e Vicente; Deda, Bilica, André e Renato; Danilo Neco e Leandrinho.Técnico: Vágner Benazzi.Estádio Frasqueirão, em Natal – RN22/11/200816h20Alicio Pena Junior – MG (FIFA)