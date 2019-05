Cartas trazem impressões do médico Oswaldo Cruz sobre o Rio Grande do Norte

O Sebo Vermelho começa 2009 oferecendo mais uma raridade aos leitores potiguares. Será lançado hoje (3), às 10h, na Potylivros da Cidade Alta, o livro Presença de Oswaldo Cruz no Rio Grande do Norte, com organização e notas do advogado Frank Tavares Correia.O livro reúne três cartas escritas pelo médico responsável pela modernização sanitária brasileira no início do século 20, que trazem as impressões dele sobre as cidades de Natal, Touros e Areia Branca, durante uma expedição realizada em 1905 para fiscalizar os portos brasileiros.Essas raridades foram garimpadas por Frank Correia após uma viagem. “Estive visitando a região do São Francisco e, por acaso, vi uma carta de Oswaldo Cruz sobre a região e tomei conhecimento da expedição. Então, entrei em contato com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e fiquei sabendo da existência dessas três cartas, que fazem parte do chamado Dossiê Miloca”, explica Correia.Em 1905, Oswaldo Cruz foi nomeado diretor geral de Saúde Pública, cargo equivalente ao de ministro da Saúde hoje em dia, e promoveu uma expedição aos portos marítimos e fluviais do Brasil.“Durante a expedição, em cada cidade visitada, o médico escrevia cartas para a esposa, Emília Fonseca Cruz. Essa correspondência recebeu esse nome de Dossiê Miloca, que era como ele a chamava carinhosamente. Esta viagem, do Rio de Janeiro até o Amanozas, rendeu 29 cartas, entre 1905 e 1906”, acrescenta.A Fiocruz autorizou o pesquisador a publicar as cartas. “É a primeira vez que a presença de Oswaldo Cruz aqui no Rio Grande do Norte é registrada em livro. Talvez não tenha saído nem em jornais. Pesquisei isso, mas o Instituto Histórico e Geográfico do RN não tinhas as edições da República do mês da visita e no Arquivo Público é impossível localizar essas edições. O Diário de Natal, que era o jornal de oposição dirigido por Elias Souto, não faz nenhuma menção a visita”, explica.“As cartas são interessantes, pois ele descreve as cidades que visita e fala de pessoas que conheceu. Então as notas que organizei são para esclarecer ao leitor quais são esses locais e quem são essas pessoas que ele cita, como Tavares de Lira e Dr. Barata”, diz.Das três correspondências, a que mais impressionou Correia foi a sobre Areia Branca. “Ele descreve a seca e conta como ficou comovido com a situação de pobreza da população. Fala do clima ressequido e do povo esfomeado”, completa.O volume inclui ainda um relatório realizado durante o governo Rafael Fernandes sobre a Fortaleza dos Reis Magos. “Oswaldo Cruz faz menção à Fortaleza, mas por equívoco, acaba chamando o monumento de Farol dos Três Reis Magos. É que na época o prédio estava completamente abandonado. Como o documento é do mesmo período, achei interessante inclui-lo no livro”, diz.

Presença de Oswaldo Cruz no Rio Grande do Norte

Sebo Vermelho Edições83 páginasR$ 20