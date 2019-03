Vereadores batem boca contra e a favor da PEC que aumenta cargos nas câmaras Na discussão em torno da aprovação da PEC, os vereadores quem foram ao Congresso não entram em acordo e criam tumulto nos corredores do Senado

Segundo informações da Folha Online o clima é de muita tensão no Congresso, entre os vereadores que aguardam a votação da Proposta de Emenda Constitucional que aumenta para 7.343 o número de vereadores nas câmaras municipais de todo o país. Vereadores em favor da PEC e contrários a Proposta trocaram insultos nos corredores do Senado, enquanto aguardavam para ser recebidos pelo presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN).



Ainda segundo a Folha, a confusão teve início logo que o vereador Ivan Duarte (PT-RS), do município de Pelotas, concedeu entrevista à imprensa manifestando sua posição contrária à PEC, próximo a outros vereadores que defendem a proposta. A situação criou um verdadeiro constrangimento e provocou um amplo bate-boca entre os parlamentares.



Os vereadores não gostaram quando o parlamentar do PT afirmou que a PEC não deve ser aprovada pelo Congresso no final deste ano. "Entendo que este não é o momento adequado. As regras tinham que ter sido mudadas antes da eleição", afirmou o vereador Ivan Duarte.



O vereador Gonçalves (DEM-GO), do município do Novo Gama, não gostou da afirmação do parlamentar petista. "Você deveria ficar calado. Antes você defendia a PEC e agora que se elegeu não quer mais que aumente", afirmou.



Em resposta, Duarte argumentou que as mudanças deveriam ter sido apreciadas pelo Legislativo antes das últimas eleições municipais de outubro. "Eu só acho que não pode ser depois das eleições. A população da minha cidade votou em 15 vereadores e não em 23", disse o vereador de Pelotas.



A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado retirou do texto o artigo que reduzia os percentuais de repasse das receitas dos municípios para as câmaras. Com a mudança, as câmaras municipais vão continuar a receber o montante previsto pela Constituição Federal, sem aumento nos gastos mesmo com a criação dos novos cargos.



O senador César Borges (DEM-BA), relator da proposta na comissão, havia sugerido a redução dos repasses uma vez que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reduziu em 2004 o número dos vereadores no país, mas manteve o mesmo percentual de repasses. De 2004 para cá, as câmaras tiveram os números de vereadores reduzidos, mas mantiveram a mesma arrecadação.



Os vereadores argumentam que a PEC não vai ampliar os repasses para as câmaras municipais, o que facilita a aprovação do texto. "Essa proposta corrige uma situação do passado. O intuito era reduzir custos quando houve a diminuição no número de vereadores, mas isso não foi feito. A matéria faz exatamente essa correção", afirmou o vereador Laudinho Santos Souza (PT), do município de Teixeira de Freitas (BA).