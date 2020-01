Natal discute setor imobiliário em evento Crise financeira internacional será tema do Salão Imobiliário que acontecerá em março em Natal.

A oitava edição do Salão Imobiliário de Natal terá como tema “Oportunidade Imobiliária” em resposta a crise financeira internacional que desestruturou o mercado nos últimos meses. O evento acontecerá de 11 a 15 de março no Centro de Convenções na capital do Rio Grande do Norte.



“Vamos apresentar oportunidades para cada tipo de cliente”, afirma o coordenador do Salão, Ocimar Damásio. Mais de 200 empresas e bancos já estão confirmados, somando mais de 118 estandes.



Os empreendimentos expostos no Salão terão valor a partir de R$ 70 mil e vão até milhões de reais. “No Salão os visitantes tem oportunidade de encontrar em um só lugar todos os lançamentos para Natal”, conclui o coordenador.



O Salão foi divulgado em eventos da área em São Paulo, Lisboa e Barcelona e promete ser o termômetro do momento de crise, atraindo mais de 30 mil pessoas nos cinco dias de evento.



Serviço

VIII Salão Imobiliário de Natal

Data: 11 à 15 de março

Local: Centro de Convenções

Horário: 14 às 22h

Entrada gratuita