Só em rendas, o ABC já arrecadou quase R$ 1,5 milhão

David Freire Judas Tadeu vai ter explicar ao Conselho o prejuízo de quase R$ 1 milhão

Na reunião marcada para o dia 24, com conselheiros do clube, o presidente, já se sabe, vai pedir ajudar. Resta saber se vai receber questionamento e apresentar documentos que comprovem o débito estratosférico relatado pelo próprio dirigente maior do clube.Entrevistado essa semana sobre o valor que teria sido gasto com as muitas contratações, e informado sobre questionamento de torcedores e conselheiros, Judas Tadeu disse ao repórter do portal Nominuto.com que esse assunto não dizia respeito aos segmentos. Resta saber se os conselheiros e torcedores concordam com esse posicionamento do dirigente.Voltando ao números disponíveis no site da CBF (CBF news.com.br) , fica claro que, pelo menos em arrecadação, o ABC é um clube de Série A. Apesar destes dados importantes, o presidente afirmou em entrevista à imprensa que o clube encerra a temporada com um déficit maior que R$ 1 milhão.No quesito média de arrecadação, o alvinegro potiguar também fica na quarta colocação, tendo arrecadado por jogo a quantia de R$ 85.344,24. Fica difícil convencer alguém de que a situação do clube deveria ser de "pindura."O presidente Judas Tadeu falou sobre os prejuízos, criticou as transmissões dos jogos, posição legítima, e, tempos atrás, achou que a proibição da venda de bebidas alcóolicas também poderia ser um agente provocador do afastamento do torcedor dos estádios. Como sempre, o presidente do não falou das contratações, não discriminou onde esse montante foi gasto.Além do montante arrecadado no site da CBF, o clube ainda teria as receitas da Timemania, e promoção Cidadão Nota 10, onde já teria arrecadado quase R$ 300 mil. O clube ainda tem receita dos patrocinadores, baners e propagandas diversas no estádio, aluguéis dos bares, e ajuda de abnegados.Fazendo um cálculo simples, o clube deve ter arrecadado um mínimo de R$ 2 milhões, sem contar com as cotas das televisões, se for dividido esse valor mês a mês, com o Campeonato Brasileiro da Série B tendo começado no dia 9 de maio, isso quer dizer que os R$ 2 milhões foram gastos em sete meses, o que perfaz um total de quase R$ 300 mil por mês. É muito dinheiro.E o que é mais grave: se o presidente disse que o prejuízo vai ultrapassar R$ 1 milhão, é preciso fazer mais uma conta matemática, somando ao montante gasto mais déficit declarado pelo cartola dividindo-o também nos sete meses, o que aumenta o gasto mês a mês em mais quase R$ 150 mil.Esse valor mensal gasto, que já "comeu" a receita conhecida do clube, é preciso explicar também, não inclui as cotas das televisões. Portanto, o presidente Judas Tadeu tem muito o que explicar aos conselheiros.No dia 24, na reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Judas Tadeu deve estar munido de uma papelada enorme para explicar tantos gastos.E no mínimo, como se gasta quase R$ 450 mil por mês durante sete meses.