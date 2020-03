Sitoparn insiste na bilhetagem eletrônica unificada

Uma nova reunião na quarta-feira (18) pode ser o marco para a solução do problema entre o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano dos Passageiros de Natal (Seturn) e o Sindicato dos Permissionários de Transporte Opcional de Passageiros do RN (Sitoparn).

A presidente do sindicato, Edileuza Queiroz, disse que no encontro com o secretário municipal de Transporte e Trânsito Urbano, Kelps Lima, deve ser apresentado um documento elaborado pela assessoria jurídica do Sitoparn. De acordo com ela, foram encontradas "brechas" que, se forem comprovadas, podem ser um bom passo para a implantação da bilhetagem eletrônica unificada em Natal.

Em entrevista ao Nasemana, Kelps Lima explicou que uma alternativa ao transporte opcional pode ser a implantação de um sistema próprio de bilhetagem. Outra alternativa, mais demorada, é a espera por uma nova licitação, cuja comissão planeja a publicação de um edital até abril, com efetivação em 2010.

"A nossa ótica de bilhetagem única não é nem a dos alternativos, nem a do Seturn. Nossa ótica é da preocupação com o usuário. Não podemos confundir nosso pensamento nem com o do Setrun, nem com o do Sitoparn", disse Kelps Lima.