Antônio Jácome acredita que auto-convocação na Assembléia Legislativa deve ser prorrogada

Cedida Antônio Jácome prevê prorrogação da auto-convocação.

Na última quinta-feira (18) os parlamentares já haviam discutido o tema e houve consenso para a apreciação de três projetos com a dispensa de tramitação nas comissões, entre eles a aplicação de recursos em obras estruturantes, como a recuperação da malha viária e a construção da Via Metropolitana, além do acesso ao aeroporto de São Gonçalo.O deputado Antônio Jácome (PMN), líder do governo na Casa admitiu que a convocação deve se estender, além da terça-feira (23), data estipulada para a votação dos projetos que ficaram pendentes no período pré-recesso.A pauta sofreu um atraso porque o representante do Democratas, o deputado Getúlio Rêgo solicitou informações e detalhamento sobre a forma como estes recursos poderão ser utilizados. Segundo Jácome os dados solicitados serão apresentados na reunião desta segunda-feira.Além do projeto que trata sobre o empréstimo de R$ 200 milhões junto ao Banco do Brasil, os deputados também votam projeto que, entre outras coisas, altera o nome do Idema e a autorização para a contratação de operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. Contudo, ainda haverá um debate prévio entre os parlamentares.A reunião de hoje (22) deve contar com a presença de membros das comissões de Finanças e Fiscalização e de Desenvolvimento Econômico. Um relatório único deve ser elaborado e apreciado em plenário amanhã.