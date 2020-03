Mineiro: a governadora está equivocada em relação ao OGE

Vlademir Alexandre Mineiro defende emenda proposta por ele ao Orçamento

que Wilma de Faria está “equivocada”. O parlamentar disse está havendo uma confusão em relação à sua proposta.“Há uma confusão, sim. O Governo pode mandar quantas vezes for necessária a proposta para pedir suplementação. Quem informou a governadora de que a redução do percentual a impedirá de remanejar, está equivocado”, ressaltou.Na opinião de Mineiro falta conhecimento sobre o que é o Orçamento. “Eu acho que por ser uma matéria muito complexa é que faz com que haja confusão”, ironizou.Esse percentual determina quantos porcento do orçamento podem ser transferidos de uma área a outra, para que os recursos possam se adaptar à necessidade da administração estadual.“Eu tinha proposto passar de 20% para 8%, os demais parlamentares é que baixaram para 5%, mas isso é muito importante para o estado ao contrário do estão dizendo. Deve estar havendo uma outra questão que não está sendo colocada em relação ao orçamento porque essa não é”.Durante a leitura da Mensagem Anual, na Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira (16), a governadora informou que enviará um novo projeto para a Casa, em caráter de urgência propondo que o percentual de remanejamento dos recursos do Orçamento pelo Estado seja de 15%. Wilma de Faria disse que os deputados "desconfiguraram" o OGE ao fazer as alterações.