PMN e PP estão de olho na Femurn Depois da eleição para Prefeitura de Natal, a parceria deve se estender também na conquista pela presidência da Federação dos Municípios.

A eleição só ocorrerá em janeiro de 2009, mas os candidatos à Presidência da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte já estão praticamente definidos. Nesta disputa o grupo que apoiou Micarla de Sousa (PV) para a Prefeitura de Natal se articula para conquistar mais um cargo.



A Femurn, atualmente é comandada pelo prefeito de Bento Fernandes, Robenilson Ferreira do PMN e que pretende passar a bola para o prefeito de Lajes, Benes Leocádio que é do PP.



O grupo liderado pelo presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria foi decisivo na vitória de Micarla na eleição municipal deste ano e, de acordo com Robenilson o mesmo apoio será dado a Benes.



Neste caso haveria apenas uma diferença: o PR que integra este sistema à nível estadual e também contribuiu para o bom desempenho do grupo na eleição 2008, pode sair com um candidato próprio. O prefeito eleito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado assumiria a responsabilidade de representar o partido.



Outra figura bastante conhecida do cenário político potiguar quer a Presidência da federação. Salomão Gurgel (PT) que foi reeleito prefeito de Janduís é candidatíssimo ao cargo e para isso deve contar com o apoio do PSB, à exemplo do que ocorreu para prefeitura da capital quando o seu partido e o da governadora firmaram aliança com o PMDB, que ainda não decidiu se lançará um nome para a Femurn. “Ainda faremos uma reunião para avaliar”, declara o presidente da legenda em Natal, Hermano Morais.