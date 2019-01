Nepotismo e Piso Salarial dos Professores foram as principais dúvidas dos novos gestores

Júlio Pinheiro Seminário de Novos Gestores atingiu objetivo dos organizadores.

Com a participação de 120 prefeitos do estado, o seminário foi importante para esclarecer pontos fundamentais administrativos, como por exemplo, as orientações em relação ao nepotismo. “Muitos prefeitos não sabiam que a Lei permite, por exemplo, que a Secretária de Ação Social do Município seja a esposa do prefeito. Mas não admite a contração de parentes para cargos comissionados”, ressaltou o prefeito de Bento Fernandes.Outra dúvida foi em relação ao salário dos professores. “Os prefeitos estão muito preocupados com o valor do piso, até porque a dotação orçamentária dos municípios não comporta o pagamento aos professores deste novo valor. Sabemos que União deve dar um suporte financeiro aos municípios em relação ao piso nacional dos professores, mas até agora o Rio Grande do Norte não foi inserido nesse benefício. Por isso precisamos nos unir e solicitar ao Ministério da Educação a ajuda financeira”, declarou o presidente da Fermurn.A deputada estadual, Fátima Bezerra (PT) que é coordenadora da Frente Parlamentar em defesa do Piso Nacional dos Professores explicou, durante o seminário, sobre o novo piso salarial unificado de R$ 950 para os professores da educação básica (ensino fundamental e médio) da rede pública, a partir de 2010.A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios serão obrigados a elaborar ou adequar seus planos de carreira e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009, a fim de adequá-los ao novo piso. Pelo substitutivo, o piso será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir de 2009, mediante projeto de lei enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. O texto considera ato de improbidade administrativa o descumprimento da exigência.“Marcamos um novo encontro com os gestores municipais para dia de 13 de janeiro do próximo ano, no Cefet, para discutirmos mais uma vez sobre o Piso Nacional”, concluiu.O seminário foi realizado no Hotel Praiamar, nos dias 4 e 5 de dezembro, e contou com a participação além dos prefeitos, de secretários e outros gestores municipais.