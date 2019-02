STF retoma julgamento de demarcação da Raposa Serra do Sol

Valter Campanato/ABr Indígenas acompanham retomada do julgamento em Brasília

Há, ao todo, no STF 33 ações que contestam a demarcação. A que está em análise foi protocolada pelos senadores de Roraima Augusto Botelho (PT) e Mozarildo Cavalcanti (PTB), mas a decisão será extensiva às demais. O julgamento foi iniciado em 27 de agosto deste ano e suspenso por um pedido de vista do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, após o relator, ministro Carlos Ayres Britto, ter votado pela manutenção da demarcação contínua, com a saída de todos os não-índios da reserva.Britto rejeitou argumentos quanto à suposta falsidade do laudo antropológico e a proliferação estimulada de comunidades na área. Ressaltou ainda existir em Roraima terra em abundância para toda a população do estado, ao rebater a tese de que a reserva teria dimensões exageradas e comprometeria o desenvolvimento da economia estadual. .“Só a demarcação pelo formato contínuo atende os parâmetros da Constituição, para assegurar aos índios o direito de reprodução física, de reprodução cultural, de manter seus usos, costumes e tradições. A mutilação, com demarcação tipo queijo suíço, fragmentada, inviabiliza os desígnios da Constituição”, assinalou o relator.“A presença dos arrozeiros subtrai dos índios extensa área de solo fértil e degrada os recursos ambientais necessários à sobrevivência dos nativos da região”, acrescentou.Diante da posição do relator, os arrozeiros, políticos locais e índios ligados à Sociedade de Defesa dos Indígenas Unidos de Roraima (Sodiu-RR), que apóiam a permanência dos brancos, comemoraram o pedido de vista, sob o argumento de que ganhariam tempo para convencer os demais ministros do STF.O líder dos arrozeiros e prefeito de Pacaraima - cidade nos limites da reserva -, Paulo César Quartiero, atacou o voto do relator e disse sentir vergonha de pagar impostos no país. A produção de arroz representa 6% do PIB [o Produto Interno Bruto] do estado e gera cerca de 2 mil empregos diretos, segundo o governo estadual.Já as lideranças do Conselho Indígena de Roraima e a direção da Fundação Nacional do Índio (Funai) classificaram o voto de Britto como histórico para a consolidação dos direitos indígenas no Brasil.Os votos dos outros dez ministros do STF devem pôr fim à polêmica e estabelecer parâmetros para futuros julgamentos relativos ao reconhecimento de áreas indígenas no país.Desde o início do ano foi instalado um clima de tensão em Roraima em relação ao assunto, que motivou coberturas especiais da Agência Brasil. Uma operação da Polícia Federal (PF) esteve prestes a ser deflagrada em abril para a retirada à força dos não-índios.Na época, pontes de acesso à terra indígena foram destruídas e uma base de resistência armada foi montada na Vila Surumu pelos que se negavam a deixar a reserva. Uma liminar do STF evitou o confronto.Centenas de agentes da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança monitoram a área. Em maio, Quartiero chegou a ser preso depois que índios foram baleados por funcionários do produtor quando construíam malocas nos limites de sua propriedade. Em outubro, o líder arrozeiro foi derrotado nas urnas ao tentar se reeleger na prefeitura de Pacaraima.As comunidades indígenas se dividem entre o apoio e o repúdio aos produtores de arroz, sentimentos potencializados pela influência religiosa. Comunidades evangélicas não se opõem à permanência dos arrozeiros, enquanto as católicas querem a expulsão.Uns dizem que os produtores geram emprego, outros que eles degradam o meio ambiente e ameaçam as tradições indígenas. Os dois lados acompanharam apreensivos pela televisão, na Vila Surumu, o julgamento em agosto.