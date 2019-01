Caminhada Histórica entra para o calendário do Natal em Natal Inscrições para o evento estão disponíveis nas livrarias Siciliano do Midway Mall e do Natal Shopping.

Os pontos tradicionais e históricos da Cidade Alta e Ribeira serão os destinos das pessoas que quiserem participar da Primeira Caminhada Histórica de Natal, que será realizada no próximo dia 13.



As inscrições para o evento começam na segunda (6) nas livrarias Siciliano do Midway Mall e do Natal Shopping.



Quem se interessar basta levar um quilo de alimento não perecível ou um livro e já garantir a sua participação. As doações serão destinadas as Casas de Cultura e Casa do Bem.

Pessoas de qualquer idade estão convidadas a participar.



Na ocasião, os participantes receberão um guia com as informações dos locais visitados. No final da caminhada será realizado um show de Carlos Zens, Babal, Krystal e Banda Rosa de Pedra.



O evento está inserido no calendário do Natal em Natal, e a partir do próximo ano receberá ajuda da lei de incentivo a cultura municipal, Djalma Maranhão.