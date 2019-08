Marcelo Vilar diz que América tem muito o que melhorar Mesmo com a vitória por 2 a 0 sobra o Macau, o técnico dispensou o favoritismo no Campeonato Estadual.

“Foi boa a estréia do América”. Assim classificou a partida contra o Macau no Campeonato Estadual de Futebol o técnico do alvirrubro Marcelo Vilar. Mesmo apresentando em campo um bom futebol, o treinador disse que o grupo tem muito o que melhorar para o segundo jogo contra o Potiguar, em Mossoró, no próximo domingo (25).



Ele destacou a dificuldade, não só do América, como de todos os clubes, em virtude de uma pré-temporada curta. Mesmo com os problemas, o clube disparou na frente do rival ABC, mas Vilar desconversou ao falar de favoritismo faltando nove rodadas para o final da competição.



“É muito cedo para falarmos que estamos em vantagem com uma rodada disputada. Estamos deixando bem claro que o nosso objetivo é a conquista do Estadual, mas ainda temos muito trabalho pela frente”, falou.



O treinador ainda revelou que não foi uma partida tensa em virtude de ser a estréia. Uma conversa com os jogadores foi a tática utilizada por ele para encarar o primeiro desafio do campeonato potiguar. “Eu já conhecia os jogadores que tinha”, explicou.



Na segunda partida contra o Potiguar de Mossoró, no próximo domingo (25), Marcelo Vilar não vai poder contar com dois jogadores que atuaram no jogo contra o time salineiro. Dude, que saiu machucado de campo, e Berg, por motivos contratuais, não vai poder defender o América.



Para o jogo,o técnico espera em páreo duro. “Nós sabemos que não vai ser fácil em Mossoró. É sempre uma pedreira jogar lá ainda mais com duas baixas no time”, destacou.



Apesar do desfalque, o técnico vai poder contar com o atacante Cleisson, destaque na partida contra o Macau, e que marcou um gol na partida. Marcelo Vilar desconversou a respeito do título de “estrela” recebido pelo jogador. “É um jogador importante pela sua qualidade técnica, experiência, mas ele ganhou o nome de estrela pela imprensa e pelos torcedores”, disse.