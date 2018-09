Campinense pode "subir" para a Série B hoje Técnico Freitas Nascimento pode conquistar mais importante feito na sua carreira profissional.

O Rubro Negro finalizou os trabalhos na manhã deste sábado (15), no Estádio O Renatão. O Técnico Freitas Nascimento comandou um recreativo bem descontraído, com a participação de todo elenco Cartola.



O Campinense-PB recebe o Guarani, neste domingo, em Campina Grande, às 17 horas, pela 13ª rodada do octogonal final do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo é decisivo para os dois times, e pode definir mais um integrante da Série B de 2009. Para o donos da casa, vice-líder com 19 pontos, uma simples vitória é suficiente para levar o time de volta à Segundona depois de 16 anos.



Para a penúltima rodada do Octogonal Final da Série C’, o Campinense não contará com o atacante Fabio Junior, mas em compensação poderá contar com o atacante Marquinhos Marabá, onde o mesmo foi julgado e liberado pelo STJD nesta última sexta-feira.

A esperança neste domingo é de casa cheia, contando com uma boa presença do torcedor do Campinense Clube, para apoiar a equipe do inicio ao fim.



Na partida, realizada no dia 25 de outubro, Marcus Fabiani de Lima Silva, o Marquinhos Marabá, recebeu cartão vermelho aos 43 minutos do segundo tempo. De acordo com a súmula, ele acertou de maneira imprudente a perna do adversário na disputa de bola.



O jogador, que é reincidente, terá que responder ao artigo 250 (Praticar ato desleal ou inconveniente) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê como pena a suspensão de uma a três partidas.



Ainda na etapa complementar, o técnico do Campinense foi expulso por entrar em campo para pegar a bola do jogo, quando a partida estava paralisada para cobrança de falta a favor da sua equipe. Por essa atitude, Wamberto Firmino terá que responder ao artigo 274 (Invadir local destinado à partida) do CBJD, cuja pena é a suspensão de 120 a 720 dias.



Site do Campinense