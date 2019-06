Dickson diz que prefeita terá facilidade para aprovar projetos na convocação extraordinária

Júlio Pinheiro Dickson Nasser já comunicou informalmente vereadores sobre convocação extraordinária.

Dickson Nasser lembrou que, a princípio, a intenção da prefeita Micarla de Sousa e dos próprios vereadores eram a convocação já no dia 15 de janeiro. No entanto, a data teve que ser alterada devido ao levantamento de dados nas secretarias.“A prefeita pediu mais tempo para ter um balanço exato de todas as pastas. Dependo do que ela encontrar pode haver alteração no projeto da reforma”, explicou Dickson Nasser.Apesar de ainda não saber o conteúdo das matérias que serão enviadas, o presidente do Legislativo Municipal acredita que a prefeita não terá dificuldades em aprovar as propostas, pois conta com uma bancada de, no mínimo, 14 dos 21 vereadores.“A bancada está formada e quase todo o PSB está com a prefeita”, disse, lembrando que os vereadores já foram comunicados informalmente sobre a convocação.