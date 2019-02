UFRN reconhece trabalho de Miguel Nicolelis

Thyago Macedo Nicolelis informou que este é o primeiro título dessa natureza que ele recebe no Brasil.

“Nós programamos para esse ano duas homenagens, uma na área de ciências e outra nas artes. Com isso, homenageamos ao artista plástico Dorian Gray e agora ao neurocientista Miguel Nicolelis”, disse.Ivonildo completou afirmando que o título Honoris Causa é o reconhecimento ao trabalho científico do professor e co-diretor do Centro de Neurobiologia e Engenharia Biomédica na Duke University (EUA), bem como o reconhecimento pelo trabalho humanístico.“Sabemos da importância do trabalho que ele vem desenvolvendo com crianças no Instituto de Neurociências e a UFRN é parceira nesse projeto”, completou o reitor. Nicolelis agradeceu ao título recebido nesta quinta-feira destacando que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi a primeira instituição a acolhê-lo no Estado.“A UFRN tem sido nossa parceira há quase seis anos. Então, é com muita humildade e muita honra que recebo esse título. Acho que nem mereço, mas de certa forma, é o reconhecimento do meu trabalho”, frisou. Nicolelis ressaltou ainda que este é o primeiro título dessa natureza que ele recebe no Brasil.O título de Honoris Causa é concedido a profissionais e estudiosos que não fazem parte da Instituição, mas de alguma forma contribuíram para o seu desenvolvimento.