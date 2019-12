Após 13 mil quilômetros, comitiva da FIFA e CBF chega a Natal na 6ª feira Representantes chegam para visita onde avaliarão capital potiguar para sede da Copa após percorrerem 13.830 Km em uma semana.

Depois de percorrer mais de 13 mil quilômetros em oito dias, a comitiva de inspetores da FIFA e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, desembarcam no Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Parnamirim, na sexta-feira (6), às 15h50, para dar início à visita programada para a cidade, que concorre para ser uma das 12 sedes da Copa do Mundo de 2014.



Percorrendo exatamente 13.830 quilômetros em um périplo por 15 capitais das cinco regiões do Brasil, os inspetores da FIFA e o presidente da CBF estão conhecendo a estrutura e o que as cidades têm a oferecer para assim conquistar a vaga para sediar partidas do mundial.



Eles chegam a Natal depois de percorrer quatro regiões do país e dois estados do Nordeste (Bahia e Pernambuco) para uma estada prevista para durar aproximadamente 3 horas. Em seguida, partem para a última cidade que consta no roteiro: Fortaleza.



O deputado Fabio Faria não acredita que o fato da comitiva vir de Belém e já ter passado por outras duas capitais não atrapalhará a apresentação do projeto da capital potiguar. “Não vejo o fato de Natal ser a última cidade do dia a ser visitada como algo negativo. Temos o que mostrar e vamos fazer isso”, afirmou.



Roteiro

Os inspetores da FIFA farão um sobrevôo acompanhados do arquiteto da empresa responsável pelo projeto do “estádio das Dunas”, como foi batizado o nome da arena prevista para ser construída. Nesse tempo, também vão analisar a distância para a rede hospitalar e hoteleira bem como as vias de fluxo ao redor da praça esportiva.



Em seguida, a comitiva vai para um hotel da Via Costeira onde haverá uma apresentação fechada do projeto técnico da arena com tempo estimado de 20 minutos e será restrita aos membros do comitê e autoridades políticas presentes.



Depois, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, concede coletiva de 15 minutos à imprensa e logo retorna ao aeroporto onde vai ouvir explicações detalhamentos técnicos e de infraestrutura.