América deve apresentar lista de novos contratados na sexta-feira Marcelo Vilar, o novo técnico do clube, pretende iniciar a pré-temporada já na próxima semana.

O técnico recém-contratado do América, Marcelo Vilar, revelou as intenções à frente do América nesta segunda-feira (8). Em entrevista à Rádio Globo, o treinador explicou que pretende desenvolver um forte trabalho junto ao alvirrubro, visando o título do Campeonato Estadual de 2009.



Marcelo chegou ao clube na sexta-feira (5) trazendo consigo integrantes da comissão técnica. Até o momento não foram confirmadas novas contratações no time, mas alguns jogadores que disputaram a série B pelo clube tiveram o contrato renovado como é o caso de Adalberto, Alexandre e Tiago Messias. Outros nomes que devem ser confirmados ainda essa semana são Daniel e Fábio Neves.



“Estamos sendo bastante criteriosos na contratação de novos jogadores.A direção está trabalhando no sentido de completar o time até a sexta-feira já que, na segunda-feira, queremos dar início a pré-temporada”, destacou.



O diretor do clube, Marcos Pires, o Peninha, detalhou o caso do jogador Robson, atleta de interesse do América para o estadual. “Robson recebeu uma proposta muito alta e não temos condições de cobrir, pelo menos para o estadual. Para o Campeonato Brasileiro pode ser que ele volte”, concluiu.