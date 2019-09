Potyguar de Currais Novos e América se enfrentam em jogo crucial Derrota pode complicar a situação dos dois clubes, que vêm de derrotas na segunda rodada do Estadual.

O jogo entre Potyguar de Currais Novos e América, no estádio coronel José Bezerra às 20h30, pode ser crucial para as duas equipes, principalmente para a equipe curraisnovense, que tem apenas um ponto conquistado em duas rodadas disputadas.



Já o América vem de uma derrota para o Potiguar de Mossoró e o clima não foi dos melhores nos lados americanos. Inclusive, o diretor de futebol do América, Marcus Meira Pires, o “Peninha”, mostrou irritação com o resultado negativo.



A vitória é o objetivo principal dos dois times. Um empate ainda não tranqüiliza a situação. E quem for derrotado terá vida complicada dentro do campeonato que ainda vai para sua terceira rodada.



O América terá três desfalques certos para o jogo contra o Potyguar de Currais Novos. Os volantes Dude e Cleisson não vão atuar na quarta-feira. O primeiro está com uma lesão na coxa enquanto o outro alegou motivos particulares para pedir sua liberação da partida. Já o meio-campo Marcinho está lesionado



Por outro lado, o alvirrubro pode ter a estréia de Vinicius e Rinaldo contra o Potyguar de Currais Novos.