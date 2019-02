Santos x Sport Fazem final das Copa do Brasil de futebol feminino O jogo da volta será realizado no dia 17 de dezembro, às 19 horas, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.

O Santos derrotou o Kindermann nesta quarta-feira (10.11) por 3 a 0, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, no jogo de volta das semifinais, e se classificou para a final da Copa de Brasil de Futebol Feminino 2008. No jogo de ida, no dia 7 de dezembro, o Santos venceu pelo mesmo placar, em Santa Catarina.



A equipe da Baixada Santista enfrenta o Sport, que derrotou o Boa Vontade, do Maranhão, por 3 a 2, na Ilha do Retiro. No jogo de ida das semifinais, no dia 6 de dezembro, o time de Recife venceu na casa do adversário por 4 a 0.



Foram definidos nesta quinta-feira (11.12) as datas e os locais das finais da Copa do Brasil de Futebol Feminino entre Santos e Sport. O jogo de ida será realizado no dia 14 de dezembro, na Ilha do Retiro, em Recife, às 15 horas (16 horas de Brasília).



O jogo de volta acontece no dia 17 de dezembro, às 19 horas, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.



FNF