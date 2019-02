Aparecida França pede respeito à CEI da Saúde

Ana Paula Oliveira Aparecida França dá explicações à CEI da Saúde

A acareação começou com as explicações do vereador Enildo Alves, que na época era o secretário de Saúde de Natal. Ele alega que os recursos foram utilizados para o pagamento de pessoal pela administração do prefeito carlos Eduardo Alves. "Dinheiro este que deveria ser aplicado em ações de Saúde".Aparecida pediu a palavra e justificou que o relatório feito pela Auditoria do SUS não fala em desaparecimento e sim, "da aplicação errada desses recursos em outros objetos". Quanto a afirmação de Enildo, de que os recursos foram usados para pagar funcionários da Prefeitura, a ex-secretária garantiu que na sua gestão "nenhum tipo de pagamento foi feito".A acareação entre os ex-secretários repetiu o que vem acontecendo desde que a CEI foi aberta, há cerca de dois meses: um diz que a aplicação indevida foi feita na gestão do outro.Isso porque na transição das duas gestões cerca de R$ 12 milhões da pasta foi retirado (como normalmente acontece em dezembro) e depositado na forma de "restos a pagar" em subcontas ou depositadas nas contas do Fundo Municipal de Saúde, criado em fevereiro e efetivado em junho de 2003. Os processos que documentam o destino de R$ 2 milhões, oriundos desse montante, e que teriam sido usados para pagamentos diferentes dos previstos pelo SUS permanecem, no entanto, desaparecidos.Durante a sua fala, o vereador Enildo Alves fez uma nova denúncia, que será encaminhada à Polícia Federal, de que a ex-secretária havia anulado indevidamente uma licitação para prestação de serviços de urgência e emergência, ao que Aparecida França rebateu dizendo que o fez por falta de dotação orçamentária.Ainda serão ouvidos pelos vereadores o secretário de saúde do município, Edmilson Albuquerque e o ex-secretário de finanças Jaime Dias.# Mais informações em instantes.