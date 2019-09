TRE decide manter prefeito de Currais Novos no cargo

Na sessão ordinária da tarde desta terça-feira (27), o Pleno do TRE decidiu pelo conhecimento e improvimento do agravo regimental que pedia o efeito suspensivo da ação cautelar nº29/2009 que manteve o prefeito de Currais Novos, Geraldo Gomes de Oliveira e da vice, Milena Galvão Ferreira de Souza na prefeitura.O relator do processo, juiz Roberto Guedes, analisou o agravo e pediu pela sua improcedência. Para Roberto Guedes os argumentos lançados no agravo não são suficientes a ensejar a modificação da decisão anterior que manteve os agravantes no cargo.“Voto pela manutenção da decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos e , na forma determinada pelo art. 253, § 2º, do Regimento Interno, submetendo o agravo ao julgamento deste Colegiado”, disse o relator.Durante o julgamento, o juiz eleitoral Fábio Hollanda, pediu vista (em mesa) do processo, após análise acompanhou o voto do relator.

*Com informações do site do TRE.