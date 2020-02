Multas por estacionar na Romualdo serão aplicadas a partir de segunda Início da implantação do Via Livre já garantiu melhorias no tráfego da avenida e agora orientações darão lugar às punições.

A fase educativa do projeto Via Livre, desenvolvido na Romualdo Galvão, termina este domingo (15). A partir de segunda-feira o secretário de Trânsito de Natal, Kelps Lima, garante que quem estacionar seu veículo ao longo da avenida será multado em até R$ 127 e ainda estará sujeito a ter o automóvel guinchado.



O objetivo da Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano (STTU) é liberar a faixa da direita da Romualdo Galvão, que até o início do projeto, no começo deste mês, costumava ser tomada pelos carros estacionados em frente a lojas e residências.



De acordo com números de um levantamento recente, apenas 14% dos 10 mil veículos que passavam pela Romualdo Galvão utilizavam a faixa da direita. Esses seguiam a uma velocidade média de 18 km/h, contra os 33 km/h dos que usavam a faixa da esquerda.



Na primeira semana do Via Livre, ainda sem as multas, essas velocidades aumentaram 33% em média, o número dos que usam a faixa da direita dobrou e a STTU detectou ainda uma migração de veículos que utilizavam as avenidas Prudente de Morais e Salgado Filho, para a Romualdo Galvão.



Em março, o Via Livre deve ser levado para a rua São José e, posteriormente, implantado na Jaguarari.