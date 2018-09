Diógenes Dantas ressalta evolução dos meios de comunicação durante palestra no 2º Ecom

Fotos: Geraldo Miranda Encontro é uma realização da UnP e segue até esta quinta (13).

. Durante sua palestra, ele contou um pouco de suas duas décadas de experiência em diferentes meios de comunicação, como TV, rádio, jornal e, mais recentemente, o portal

“Hoje, a tendência são os meios de informação convergirem para a internet."

O jornalista mostrou as diferenças do tempo em que utilizava a máquina de escrever verde Olivetti, aposentada na década de 90, e em que o equipamento mais moderno era o aparelho de fax. Ele comparou o momento atual à época em que não existia telefone celular e a internet era apenas para pesquisas de professores universitários. Um tempo em que a televisão era o maior veículo de comunicação de massa — ainda é, mas com menos força do que antes.Naquela época, o rádio também abrangia um bom público e era forte, pois chegava até os pontos mais distantes do país; e o jornal impresso vendia milhões de edições em todo estado de São Paulo, considerado uma referência na vendagem deste meio de comunicação. Contudo, as coisas mudaram com a evolução tecnológica.Os jornais tiveram suas vendas reduzidas em 70% e passaram a utilizar artifícios como a venda de CDs e brindes ao leitor como forma de seduzi-lo a comprar. Em relação ao rádio, as emissoras AM perderam boa parte de sua audiência, enquanto as FM’s resolveram investir mais no jornalismo como forma de atingir os ouvintes interessados em notícias.De acordo com o editor geral do, tudo isso se deve a internet, que fez as pessoas adquirirem mais informação.No Brasil, segundo Diógenes Dantas, existe uma parcela da população na faixa dos 15 aos 40 anos de idade onde as pessoas se informam apenas pela internet, sem levar em consideração os sites de relacionamento. “Esta porcentagem é apenas para a busca da informação”, disse."A população na faixa etária dos 15 aos 30 anos atualmente não utiliza o jornal impresso como fonte de informação", completou. A explicação para isso deve-se ao fato desse meio de comunicação veicular notícias consideradas “frias”, ou seja, do dia anterior, enquanto a internet trabalha com as noticias “quentes”, em tempo real.Diógenes Dantas comentou ainda a convergência das informações na internet. “Hoje, a tendência são os meios de informação convergirem para a internet. As pessoas podem procurar por uma informação e encontrar no Youtube. Os grandes grupos de comunicação já viram a necessidade de se adequar às solicitações desta nova reivindicação do mercado”.Foi a partir disso, segundo ele, que nasceu a idéia de criar um portal de notícias com o diferencial de trabalhar com as informações no exato momento em que elas acontecem. Com essa idéia, surgiu o portal de notícias

. A idéia é mostrar à população um veículo novo e que atenda às tendências deste novo público. “Nenhum veículo vai acabar com o outro. As mídias se complementam”, concluiu o editor geral do portal

